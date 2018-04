No aniversário da capital, o Destak mapeou 58 nomes que fazem a diferença quando o assunto é ação social, cultura, esportes e gastronomia; eles contribuem para a identidade brasiliense

Eles são tantos, que nem mesmo um jornal inteiro poderia comportar. No aniversário de Brasília, selecionamos 58 pessoas que fazem a diferença na capital, seja colaborando para a identidade brasiliense, seja desenvolvendo ações sociais. Uma seleção de atitudes que estão além das asas do Plano Piloto.



A começar por gente que gosta de gente e cuida como se fosse da própria família. Sem apoio governamental, organizações aliviam a dor do preconceito e do abandono, inclusive em hospitais, abrigos e unidades prisionais.



As correntes do bem fazem a dança vencer a limitação da deficiência. Há solidariedade para quem luta contra o câncer e para quem busca seu espaço na sociedade. São pessoas que cuidam do futuro, dando a crianças não só brinquedos, mas amor, família, tratamento e educação.



Da rua à escola



Nos lugares mais carentes do DF moram ações surpreendentes. No Sol Nascente, segunda maior favela do país, falta creche. Dona Ivone abriu a dela sem pedir nada em troca. Já a professora Margarida chegou a dividir o próprio salário de R$ 400 com duas monitoras para educar crianças da região. Quando o assunto é educação, um cobrador teve a ideia de trocar livros dentro do ônibus.



Já uma professora de inglês foi dar aulas na comunidade. Ambas as ideias deram certo e geraram sementes. Na Estrutural, Henrique Andrade transformou a dor de perder a família em ação para crianças. Já Marlene Mendes auxilia costureiras a gerarem renda. Enquanto isso, o projeto Traços virou o ganha pão de 180 moradores de rua. Os mesmos que podem colher, lá em São Sebastião, o alimentos da horta comunitária da Hosana.



Sabores e histórias



Terra de brasiliense tem espaço para o sabor de todo canto do mundo. A gastronomia faz parte da identidade da capital e é também ponte de inclusão.



O chef argentino Sebástian Parasole chegou à capital com o objetivo de compartilhar conhecimento. Criou o projeto Bandonéon, onde dá aulas gratuitas de gastronomia para crianças em diversas regiões. Já Inaiá Sant’Ana deu espaço para crianças autistas no foodtruck Kombinha Azul. Lá, os quitutes são preparados por eles.



Entre histórias novas que fazem diferença, os sabores antigos são costurados à tradição. A pastelaria Viçosa e o bar Beirute são pontos de encontro de quem ajuda a fazer uma cidade melhor. O hambúrguer do Geléia virou o queridinho dos encontros de foodtrucks que movimentam os parques e praças da cidade.



Vencedores que cruzam limites



Marcos Gomes transformou a paixão pelo esporte em ação social. No instituto que leva seu nome, ele dá aula de jiu-jítsu para 120 estudantes da Estrutural, Samambaia, Núcleo Bandeirante e no Guará. Ensina que os valores do esporte ultrapassam barreiras e vencem todas as dificuldades.



Obstáculos são o que Gustavo Mendes transforma em vitórias todos os dias. Ele é o único deficiente visual que disputa na categoria de tiro com arco do Brasil.



Arte que compõe a capital



Embora seja a capital política do país, Brasília é muito mais: é música, literatura, cinema e todas as vertentes da arte. Resistência e identidade marcam movimentos em todas as regiões. A começar pelas galerias a céu aberto, à vista de todos. O grafite nas paredes e paradas, feito carinhosamente por ilustradores, é o cenário de quem atravessa as tesourinhas - alguns, de Brasília amarela, outros de ônibus.



A maioria dos passageiros desce na rodoviária do Plano Piloto - espaço para trabalhadores, entre eles, poetas. A estação foi criada estrategicamente ao lado do Setor de Diversões Sul (Conic). Foi lá que um grupo tratou de revitalizar um dos espaços mais significantes e democráticos da capital: a Faculdade Dulcina de Moraes - o movimento Dulcina Vive, que levou mais de 200 eventos ao local em dois anos - sem cor, classe ou gênero.



No mesmo sentido, o movimento Mercado Sul Vive, em Taguatinga, mantém ativo o espaço com a força da comunidade. Lá perto, no Teatro da Praça, o festival Taguatinga Dança lança anualmente artistas para todo o país. Os espaços tradicionais também viram casa de fomento do cinema brasiliense, renovado a cada ano.



No DF, a música tem causa. Vozes que nascem das comunidades cantam realidades e sonhos. O batuque se dá até na lata. É sustentável. Por aqui, tem mestre do forró nordestino ensinando passos de graça, e maestro fazendo orquestra com crianças do Itapoã.