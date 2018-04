Brasília lidera busca por relacionamento com interesse financeiro

Segundo o levantamento, a capital do Brasil é a mais interessada nesse tipo de relacionamento

Um levantamento realizado pelo Google mostrou que o Distrito Federal é a região do país com mais interessados pelos termos de busca "Sugar Daddy" e "Sugar Baby". O primeiro tema pesquisado se refere à figura de um homem rico, mais velho, com dinheiro e que custeia o estilo de vida de luxo de sua parceira ou parceiro. Já o segundo refere-se à mulher ou homem jovem que quer ser bancada(o).



A pesquisa foi publicada no site Universo Sugar, que promove os encontros entre os casais. De acordo com a plataforma, o Brasil tem mais de 150 mil perfis cadastrados, entre Daddys e Babys. No DF, são mais de 14 mil cadastrados.



No que se refere ao resultado de buscas pela palavra que categoriza o homem (Sugar Daddy), depois de Brasília a ferramenta aponta os Estados do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. Já quem busca por "Sugar Baby" seguido do Distrito Federal aparece Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e por último Goiás.



De acordo com a pesquisa, o volume de buscas no Distrito Federal se dá pela alta concentração de renda na capital. Em 2017, a capital tinha a maior renda per capita do país, (R$ 2.548) – mais que o dobro da média nacional. O rendimento domiciliar per capita é o resultado da soma dos rendimentos recebidos por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio.