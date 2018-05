Borges de Medeiros é interditada após vazamento de água

Equipes da Cedae e da Comlurb trabalham no local; trânsito é desviado pelas ruas Gilberto Cardoso e Saturnino de Brito

A avenida Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, chegou a ser interditada nos dois sentidos, nesta quinta (31), por volta das 12h30, devido a um grande vazamento de água, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Equipes da Cedae e da Comlurb trabalham no local, neste momento, assim como agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal, que orientam os motoristas sobre as alterações.



No sentido Ipanema, o trânsito foi parcialmente liberadoàs 13h49. Apenas uma faixa ainda é ocupada pelas equipes que atuam no reparo, na altura da sede do clube Flamengo. Já no sentido túnel Rebouças, todas as faixas seguem interditadas. O desvio é feito pela rua Gilberto Cardos. O trânsito está parado desde a avenida Epitácio Pessoa. A rua Mário Ribeiro também tem trânsito lento no sentido Lagoa.