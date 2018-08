Novos policiais do Bope passam a atuar neste sábado em PE

Nesta sexta-feira (3), no Quartel do Derby, centro do Recife, aconteceu a solenidade de formatura dos alunos do 11° Curso de Operações Policiais Especiais (Cope). Ao todo, 70 profissionais iniciaram o treinamento, que tem duração de cinco meses. Desses, 27 concluíram o Cope, incluindo 23 policiais militares de Pernambuco que estão sendo incorporados ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e, a partir deste sábado (4), já passam a atuar no Estado.





"Temos uma nova turma do batalhão especializado que vem reforçar a segurança dos pernambucanos, não só com policiamento, mas também com equipamentos novos. O Bope é um batalhão de polícia especializada e, como tal, é empregado e utilizado em situações de risco, normalmente para enfrentamento de casos com refém e de assaltos a banco ", disse Antônio de Pádua, secretário de Segurança.



O Bope foi criado em junho de 2017, a partir de decreto sancionado pelo governador Paulo Câmara (PSB). A transformação da antiga Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe) no Batalhão de Operações Policiais Especiais foi uma das principais ações previstas no Plano de Segurança, lançado em abril do ano passado.

Na cerimônia desta sexta-feira, os formandos fizeram uma demonstração das habilidades praticadas no curso, como movimentação de viaturas e descida de helicóptero usando rapel.Durante o período do curso, com uma carga de 824 horas/aula e 47 disciplinas, os profissionais foram apresentados aos métodos mais atualizados da área e tiveram a oportunidade de participar de um período de troca de experiências com o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, em Goiânia; o Esquadrão de Bombas do Bope-DF e o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT).