Bope entra no morro da Babilônia após tiroteio

Agentes do batalhão especial buscam traficantes que estariam em confronto em uma região de mata próxima à comunidade

Após traficantes de facções rivais entrarem em confronto, entre a madrugada e o início da manhã desta terça (5), em uma região de mata no alto do morro da Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio, um grupo de agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) entrou na comunidade para buscar os bandidos, que brigam pelo controle do tráfico na região.



Segundo informações do porta voz da PM, o major Ivan Blaz, à TV Globo, cerca de 70 policiais fazem o trabalho de busca nas matas adjacentes, desde 8h30 desta terça (5). Moradores das ruas Duvivier, Princesa Isabel, Tonelero, Siqueira Campos e Santa Clara relataram nas redes sociais terem ouvido tiros na região de Copacabana.



Até o momento, não há um balanço de presos, feridos e apreensões da operação.