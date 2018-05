Bonecos e bailarinos

Companhia apresenta espetáculo baseado em textos de Ítalo Calvino

Hoje tem poesia no palco. O teatro Sesi apresenta a peça "Peh Quo Deux", da Cia. PeQuod – Teatro de Animação. O espetáculo reúne dança e manipulação de bonecos, expressando relações poéticas em uma interação entre atores, bailarinos e fantoches.



A peça é inspirada nos temas de "Seis Propostas para o Próximo Milênio", do escritor Ítalo Calvino e aborda multiplicidade, rapidez, leveza, visibilidade e exatidão.



O espetáculo de dança foi bastante premiado em 2014 e representou o Brasil no Festival Internacional de Charleville-Mézière, na França, em 2015.



Teatro Sesi

Sexta, 18, às 20h

Gratuito

www.sesisp.org.br