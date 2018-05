Bombeiros fazem curso para motociclistas

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) está com inscrições abertas para um curso de primeiros socorros e de direção defensiva para motociclistas da capital. Ao todo, serão 48 vagas abertas de forma gratuita.Os alunos serão divididos em quatro grupos, por nível de conhecimento: básico, intermediário e avançado. O teste será feito antes do início do único dia de treinamento para cada modalidade. O conteúdo será teórico e prático e abordará, entre outros temas, técnicas de pilotagem e uso correto dos freios.As aulas, que ocorrerão das 8 às 18 horas, começam no dia 11 de junho para a turma avançada.É possível se inscrever de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18 horas, no Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar (QE 38, Área Especial 6B, Guará II). O condutor deve levar cópia e original da carteira nacional de habilitação (CNH) da categoria A. De acordo com a corporação, não há prazo estabelecido para realizar as inscrições — elas seguirão até o preenchimento de todas as vagas.