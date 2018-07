Bombeiros buscam por jovens no Parque Nacional de Itatiaia

Um grupo de quatro jovens, entre 18 e 23 anos, estão perdidos no Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, desde a última terça-feira (24). Eles acionaram o Corpo de Bombeiros de Itatiaia por celular.

Segundo os bombeiros, os jovens se perderam ao tentarem chegar no Pico do Maromba, que fica dentro do parque. As buscas por terra iniciaram ainda na noite da última terça-feira. As buscas com o apoio de helicópteros, porém, só começaram na manhã desta quarta-feira (25) por volta de 6h30. A administração do Parque Nacional de Itatiaia comunicou que está dando apoio às buscas.

Ainda de acordo com os bombeiros, o grupo está bem. Como os jovens estão alimentados e sem hipotermia, eles não estão em perigo. Com o celular, eles realizam contatos frequentes com os militares, o que ajuda nas buscas.



O Parque Nacional do Itatiaia está localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, próximo ao estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. O parque conta com vários atrativos tanto na parte alta quanto na parte baixa da unidade. Na alta encontram-se atrativos naturais como o Pico das Agulhas Negras, Maciço das Prateleiras, Vale do Aiuruóca e a Pedra do Altar. Já na baixa, encontram-se o Lago Azul, Cachoeira Poranga, Piscina Natural do Maromba, Cachoeira Itaporani, Cachoeira Véu de Noiva e os Três Picos.





*Com Agência Brasil