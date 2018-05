Bodas de Sangue e Garcia Lorca no Instituto CPFL

Instituto CPFL apresenta peça sobre obra de Garcia Lorca

A Cia CPFL de Teatro apresenta o espetáculo "Bodas de Sangue", amanhã e domingo na cidade.



No palco, será encenada a obra de Frederico Garcia Lorca retratando casamentos interesseiros, frustrações e insatisfações com as normas culturais e a falsa moral da sociedade, a partir de um assassinato ocorrido em 1928, no povoado de Níjar, em Andaluzia, na Espanha.



O espetáculo é carregado de simbolismos e metáforas sobre os temas abordados.



Instituto CPFL

Sábado, 26, às 20h e domingo, 27, às 19h

Gratuito