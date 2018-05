Bloqueio de rodovias para alguns serviços no Rio

Mobilidade é a área mais afetada; serviço do BRT está parado por tempo indeterminado

O bloqueio das rodovias fez com que alguns serviços fossem interrompidos na manhã deste sábado (26) na cidade do Rio de Janeiro. O setor mais afetado foi o da mobilidade, como BRT e linhas de ônibus.



"Com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o desabastecimento de combustível já afeta drasticamente a mobilidade no município", diz boletim divulgado pelo Centro de Operações da Prefeitura, às 6h.



De acordo com o boletim, todos os serviços do BRT foram interrompidos por tempo indeterminado. O Metrô opera com as linhas 1, 2 e 4. O VLT com as linhas 1 e 2. Os ônibus tiveram uma redução na frota, porém a Rio Ônibus não divulgou quantas linhas estariam rodando.



As barcas da linha Arariboia (Niterói) interrompe serviço até domingo. Demais linhas reduzem viagens. A rodoviária Novo Rio informou que poderá alterar os horários das suas viagens.