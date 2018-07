Blitz educativa ressalta a segurança para motociclistas

O incentivo à segurança no trânsito e a qualidade de vida dos condutores norteou as ações pela passagem do Dia do Motociclista, em Olinda. Nesta terça-feira (31), uma operação especial foi montada na avenida Sigismundo Gonçalves, no Carmo. O Dia do Motociclista é comemorado, nacionalmente, no dia 27 de julho, mas foi adiado em Olinda em razão das fortes chuvas registradas na cidade.





Além de prestar uma homenagem aos condutores, a data traz uma chamada para a reflexão. "Reforçamos a importância do uso do capacete, da viseira fechada, do calçado nos pés e de não ingerir bebidas alcoólicas. No entanto, o mais importante é chamar a atenção para a importância da vida", destacou o secretário Jonas Ribeiro.



Após as abordagens, os motociclistas puderam realizar a aferição da pressão arterial, testes de glicemia e ainda ouvir música para relaxar. Neste momento, não foram aplicadas multas por irregularidade, prestando apenas a devida orientação. Os kits informativos contaram com chaveiros e bafômetros descartáveis. A ação também aproveitou o ensejo para distribuir preservativos.

A medida foi promovida pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito para despertar a conscientização quanto ao alto número de acidentes ainda registrados, causando prejuízos irreversíveis. Além dos agentes, a blitz educativa contou com a parceria das equipes da Lei Seca, a distribuição de folhetos informativos, brindes e a realização de testes de saúde.De acordo com o Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, aproximadamente 70% das vítimas de Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) são motociclistas. Este meio de transporte é considerado rápido e de baixo custo, registrando uma frota que não para de crescer em Olinda e nos demais municípios da Região Metropolitana.