Blitz educativa do Maio Amarelo orienta motociclistas

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) promoveu blitz educativa no Recife para alertar motociclistas sobre os perigos do trânsito e o alto índice de mortes e feridos. A ação fez parte da programação do movimento Maio Amarelo 2018, que esse ano trabalha sob o slogan "Nós somos o trânsito", com foco no condutor do amanhã. Os motociclistas receberam folder informando sobre segurança no trânsito, sobretudo a respeito da importância do uso do capacete e o não uso de álcool e direção.





Participaram da ação a equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran-PE, acompanhados da Turma do Fom-Fom, em parceria com a Federação Pernambucana de Motociclismo (Fepem), e apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Universidade de Pernambuco (UPE).



O Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, foi lançado em 2014. É uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Para o diretor presidente do Detran-PE, Charles Ribeiro, estão sendo ampliados os investimentos em educação de trânsito, visando expandir as frentes de atuações para atingir crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o intuito exclusivo de reduzir consideravelmente o número de acidentes no Estado."O Maio Amarelo não é apenas uma campanha, mas sim uma ação, onde toda a sociedade é convidada a participar de debates sobre trânsito e como torná-lo mais seguro. Um assunto que preocupa diversos países e que precisa ser conversado. A ideia é definir ações mais eficazes para promover a conscientização de motoristas e pedestres".