Biquíni Cavadão e Projota se apresentam neste fim de semana

Evento segue até o dia 5 de agosto em Ribeirão Pires

A banda Biquíni Cavadão e o Projota se apresentam no segundo final de semana do 12º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Neste sábado (28) o grupo de rock nacional sobe aos palcos e no domingo (29) a atração fica por conta do rapper.



Nesta sexta-feira (27), Gabriel O Pensador abriu a festa no palco principal com sucessos como "Cachimbo da Paz" e "Festa da Música Tupiniquim".



O Festival do Chocolate também promove a valorização dos artistas locais e regionais. Durante todos os dias de evento, diversos artistas se apresentarão no palco localizado dentro da área gastronômica, na Tenda Multicultural.



Ingressos



Para curtir o evento por completo – gastronomia, atrações culturais, shows principais e infantis - o visitante deve trocar 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal e açúcar, pela entrada.



A apresentação do ingresso será obrigatória aos sábados, a partir das 17h; e aos domingos – de manhã, a partir das 10h (programação infantil – ingresso obrigatório para crianças a partir de 2 anos), e de tarde, a partir das 16h. Lembrando que os portões da festa se abrem às 14h aos sábados; e às 10h aos domingos.



Será permitida a troca de, no máximo, 5 kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, totalizando 5 ingressos. Nos dias do evento, a organização disponibilizará posto de troca que estará localizado próximo à entrada do evento.



O 12º Festival do Chocolate acontece até o dia 5 de agosto no Complexo Ayrton Senna (avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy), em Ribeirão Pires.