Biometria passa a ser obrigatória nos ônibus do DF

A partir de agora, as concessionárias só receberão dinheiro do governo referente às gratuidades dos passageiros que passarem pelo equipamento. A biometria é uma das principais apostas do DFTrans para diminuir as fraudes no sistema de transporte público da cidade.



Conforme a previsão dos contratos já assinados, os custos da tecnologia são arcados pelas empresas – Marechal, Pioneira, Piracicabana, São José e Urbi. A análise das imagens registradas pelas câmeras, por sua vez, será feita pelo DFTrans.





Fase experimental

Somente na fase de testes, o sistema flagrou 7 mil irregularidades de donos de cartões do passe livre, considerando apenas duas operadoras de transporte público. Segundo o balanço do DFTrans, foram analisadas 30 mil imagens de portadores do cartão de gratuidade e 23% dos acessos foram reprovados.



Os usuários com direito à gratuidade são cerca de 34% do total. Desses, 300 mil são estudantes e 65 mil, pessoas com deficiência.