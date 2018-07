Biasi e a Campinas do passado

Mostra fotográfica resgata imagens da década de 1950

Se você caminhar pela praça Bento Quirino no sábado (28), acabará topando com uma seleção de fotografias que te conduzirão ao passado do município, pois a mostra "Gilberto de Biasi – Ofício do Olhar" apresenta imagens feitas na década de 1950 que integram o acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS).



As fotografias em preto e branco são registros de um período muito menos verticalizado da cidade com espaço para a contemplação do céu. São eternizações de momentos de um local em fase de crescimento e modernização.



Gilberto de Biasi foi auxiliar em laboratórios de fotografia aos 12 anos. Aos 16, conseguiu o primeiro trabalho como freelancer para o Diário do Povo e depois circulou nas redações do Correio Popular, Gazeta, Estado de SP, Diários Associados, Manchete e A Cigarra. Biasi chegou a clicar para a prefeitura de Campinas nos anos de 1953 e 1957. A exposição é composta por imagens feitas exatamente nessa época.



"Gilberto de Biasi - Ofício do Olhar"

Praça Bento Quirino

das 9h às 14h

Gratuito