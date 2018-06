Bebê é encontrado em banheira da embaixada da Rússia no DF

Procurada, a unidade de saúde confirmou que a paciente está internada no hospital. No entanto, alegou que, "por políticas da Rede e, seguindo as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, não comentamos estado de saúde dos pacientes, sem autorização prévia da família". A idade da bebê, as causas do acidente não haviam sido reveladas até a publicação desta matéria.





Uma bebê foi encontrada boiando dentro de uma banheira da Embaixada da Rússia, no Distrito Federal nesta sexta-feira (15). A criança é filha de um casal de diplomatas do consulado e foi levada para um hospital particular da capital.O Destak entrou em contato com a embaixada russa, porém não obtvemos respostas.