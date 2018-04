Bebê é abandonado com cordão umbilical em parada de ônibus

De acordo com a Secretaria de Saúde o recém-nascido recebeu atendimento médico e está 'estável'

Um recém-nascido ainda com cordão umbilical foi encontrado em uma parada de ônibus no Riacho Fundo I, na manhã deste domingo (8). O bebê foi encontrado por Ayrton Bezerra, de 20 anos, que passava no local. De acordo com a Secretaria de Saúde, a criança já recebeu atendimento médido e tem quadro "estável".



As fotos foram publicadas na rede social de Ayrton Bezerra. Na postagem, ele relata que chovia no momento em que encontrou a criança. "Chego na parada de ônibus as 6hrs da manhã e me deparo com um recém nascido em uma caixa de papelão , no frio , na chuva. Eu costumava ver notícias na televisão de casos assim, nunca imaginei eu achando uma criança, fica aqui minha indignação", conta.





O caso está sendo investigado pela 29ª Delegacia de Polícia, no Riacho Fundo I. Até o fechamento desta edição, ainda não havia informações sobre familiares.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de um bebê do sexo masculino. A criança está sendo atendida pelo Hospital Materno Infantil de Brasília.