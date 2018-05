Bebê é 15ª vítima de bala perdida no Estado este ano

De acordo com o laboratório de dados Fogo Cruzado, esta é 15ª criança atingida por bala perdida no Rio em 2018. Seis casos foram registrados em fevereiro, quatro em março, quatro em abril e, agora, um caso em maio.



A maioria foi na capital, com casos registrados no morro do Cantagalo, no Morro do Quieto (2), no Complexo do Alemão (2), na favela Bateau Mouche e em Anchieta.

Municípios de São Gonçalo (2), Duque de Caxias (2), Mangaratiba e Itaboraí também registraram.

Um bebê de apenas seis meses foi baleado, numa escola particular na zona sul, na noite de segunda (14). A criança, que está internada no Centro Pediátrico da Lagoa, foi atingida em um dos ombros e operada ontem para retirada de um fragmento de bala alojado próximo à medula. Ele passa bem.O bebê chegou ao hospital por volta das 22h e passou bem a noite. A assessoria do centro médico informou que o quadro é estável. A criança estava com a mãe dentro do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, quando foi atingida pela bala perdida.Nos próximos dias, a Polícia Civil vai fazer a reprodução simulada para tentar descobrir de onde partiu o tiro e circunstâncias em que a criança foi atingida. Os agentes optaram pela reprodução por entenderem, ao visitarem ontem a instituição de ensino, que não havia vestígios suficientes do crime para a perícia. A 9ª DP (Catete) investiga.