Bebê atingido por bala perdida passará por cirurgia

Um bebê de seis meses foi baleado dentro de uma escola particular na zona sul do Rio, na noite da última segunda (14). A criança, que está internada no Centro Pediátrico da Lagoa, também na zona sul, foi atingida em um dos ombros e deve ser operado ainda nesta terça (15) para retirar um fragmento de bala.O bebê chegou ao hospital por volta das 22h e passou bem a noite. A assessoria do centro médico informou que o quadro é estável. A criança estava com a mãe dentro do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, quando foi atingida pela bala perdida.De acordo com o laboratório de dados Fogo Cruzado, esta é 15ª criança atingida por bala perdida no Rio em 2018. Seis casos foram registrados em fevereiro, quatro em março, quatro em abril e, agora, um em maio.