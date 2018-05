Batida entre dois ônibus deixa vários feridos na Asa Sul

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros as pessoas que ficaram feridas estão sendo levadas para o Hospital de Base. Ao menos uma delas estava presa às ferragens, mas ninguém corre risco de morte, de acordo com a corporação.



"Identificamos cortes superficiais, marcas no rosto, fraturas, dentes quebrados e corte em boca", disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Deusdete Vieira.



O ônibus da Viação São José bateu na traseira no da Taguatur, ele fazia a linha 314, entre o Setor O, em Ceilândia, e a Rodoviária do Plano Piloto, passando por Taguatinga. O outro, atingido na traseira, vinha de Santo Antônio do Descoberto (GO).



Via interditada

Para prestar socorro, o Corpo de Bombeiros fechou o trânsito para carros de passeio no sentido Rodoviária – mais de 10 carros da corporação participam do resgate. Como óleo foi derramado na pista, os militares jogaram areia para conter um possível incêndio. Por volta das 12h35, os bombeiros liberaram o trânsito na faixa da esquerda do Eixo L.



