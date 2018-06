Batalhão Ambiental cria grupo para adoção de animais no WhatsApp

A entrega do animal pode ser feita na sede do BPMA, localizado dentro do Parque de Águas Claras.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal, lançaram na última semana um canal por meio do aplicativo WhatsApp voltado para a adoção de animais como cães e gatos. Os interessados devem solicitar a entrada no grupo mandando mensagem para o telefone (61) 9.9351-5736.Os participantes terão acesso às informações sobre alguns dos animais que são levados à Zoonoses. O centro recebe cães e gatos abandonados na rua ou em tratamento e que segundo o órgão possuem um destino "incerto".De acordo com a PC, assim que um dos participantes do grupo demonstrar interesse por um animal, dele passará por entrevista para que a equipe possa certificar as condições para os cuidados.