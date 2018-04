Barragens voltam a acumular água após chuvas dos últimos dias

Barragens localizadas em várias regiões de Pernambuco foram beneficiadas com as chuvas dos últimos dias. A recuperação de Jucazinho, no município de Surubim, que voltou a acumular água depois de um ano meio em colapso, está sendo uma das mais comemoradas. Dentro de 30 dias, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) deve começar a captar água do volume morto do reservatório, por meio de uma bomba flutuante.





De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão para esse ano é de chuvas dentro da média na região Agreste, ou seja, cerca de 700 milímetros durante a quadra chuvosa. Se considerar que o período de inverno oficial das regiões do Agreste, Zona da Mata e Metropolitana do Recife apenas começou, tendo em vista que a quadra chuvosa vai de abril até julho, há esperanças de que o manancial possa melhorar o seu nível ainda mais.



Na Região Metropolitana do Recife, uma das barragens beneficiadas com as chuvas foi a de Botafogo, em Igarassu, principal fonte hídrica que compõe o sistema de distribuição de água das cidades de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima. Nos últimos oito dias, o manancial saiu de 20,66% para 27,41% da sua capacidade de armazenamento.



No mesmo período, as barragens de Várzea do Una, em São Lourenço da Mata, e Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, também ganharam volume, e registram 70,22% e 72,52%, respectivamente. A Barragem de Tapacurá, também localizada em São Lourenço da Mata, teve um pequeno aumento de 1,11% e alcançou 58,51% da sua capacidade de acumulação.

"O normal seria aguardar que o nível superasse o volume morto para o início da retirada de água, mas diante da necessidade de atendimento das cidades abastecidas pela barragem, iremos fazer algumas adequações para a captação provisória", explica o diretor regional do interior da Compesa, Marconi de Azevedo, que fez uma visita técnica à barragem nesta segunda (9).A Barragem Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento humano do Agreste, tem capacidade para armazenar mais de 327 milhões de metros cúbicos de água. O manancial registra agora 2,58% do seu nível de acumulação, volume que corresponde a 8,4 milhões de metros cúbicos de água e é responsável pelo atendimento de 15 municípios do Agreste, dentre eles, Surubim, Cumaru e Passira.