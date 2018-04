Barragem do Descoberto atinge 81% de sua capacidade

Essa é a maior marca do registrada do reservatório desde 2016; em 10 dias, choveu mais de 90% do esperado para abril

O reservatório do Descoberto atingiu nesta terça-feira (10), a marca de 81,6% de sua capacidade total. O volume é o maior registro da barragem desde abril de 2016. A meta estipulada pela Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal (Adasa) era de 70% para este mês.



As fortes chuvas do começo de abril contribuíram para a elevação do volume da barragem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Já foram registrados mais de 123,8 milímetros de chuva neste mês, o que representa 92% dos 133,4 mm previstos para os 30 dias de abril.



Mesmo com a elevação dos níveis o racionamento da capital segue mantido. Segundo o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), no final do período de chuvas, as equipes da Caesb e da Adasa irão tomar de forma técnica a decisão de encerrar ou não o rodízio para todo Distrito Federal.



Santa Maria

Os efeitos das chuvas também podem ser sentidos no reservatório de Santa Maria. Nesta terça-feira (10), a bacia operava com 512,2% do volume útil. A projeção da Adasa estimava que o índice registrado seria 50%.