Craques que passaram pelo Barcelona, um dos principais times de futebol do mundo, passaram a manhã desta quinta-feira (12) conferindo as atividades de inclusão social e prevenção à violência urbana na periferia do Recife, onde estão para disputar um amistoso no sábado (14).



Inspiração para muitos jovens, os atletas Arnau, Goikoetxea, Sanchez Jara e o técnico Ferrer conheceram as instalações do Centro Comunitário da Paz (Compaz) Ariano Suassuna, na zona oeste da capital pernambucana.



Os atletas chegaram ao Compaz Ariano Suassuna às 10h. Eles estavam acompanhados pela secretária-executiva de Esportes do Recife, Yane Marques, medalha de Bronze em pentatlo moderno nas Olimpíadas de Londres, na Inglaterra, em 2012, além do secretário executivo de Segurança Urbana, Eduardo Machado, e também o secretário executivo de Esportes do Estado, Diego Pérez.



O técnico do Barça Legends, Albert Ferrer, comentou a experiência vivenciada no Compaz. "Nós sabemos que esse tipo de visita incentiva as crianças positivamente, faz com que elas tenham mais interesse em praticar (modalidades esportivas) e isso é essencial", disse.



Os atletas ainda bateram bola com os jogadores do time União da Gávea. "Estamos encantados de viver esse momento com todos que estão aqui e de poder conhecer Recife. Temos certeza que serão dias muito agradáveis", comentou o atacante Andoni Goikoetxea, 52 anos, que atuou no Barcelona entre 1988 e 1994.



O Barça Legends é uma iniciativa do clube Barcelona de reunir oficialmente suas maiores lendas em um só time. Eles jogam uma partida amistosa no próximo sábado (14), na Arena de Pernambuco, contra o Pernambuco Legends, que terá estrelas do futebol pernambucano como Kuki, Grafite e Carlinhos Bala. Os ingressos estão disponíveis para venda no site www.barcelonanobrasil.com.br.