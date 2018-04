Banhista mordido por tubarão tem melhora e é retirado da sedação

O banhista potiguar mordido por um tubarão em uma praia do Grande Recife, no domingo (15), teve a sedação totalmente suspensa nesta quarta-feira (18). De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital da Restauração (HR), unidade de saúde em que ele está internado, o quadro do paciente Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, continua evoluindo.





Histórico

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no domingo (15) à tarde, Pablo estava com água na altura da cintura e provavelmente foi mordido primeiro na perna, e depois nos braços. Ele estava numa área sinalizada por placas quando foi mordido. Dois outros homens que estavam na água com ele ajudaram a retirá-lo do mar. No mesmo dia, após ser hospitalizado, os médicos amputaram a perna direita dele.

No momento ele respira sem a ajuda de aparelhos e a medicação sedativa foi suspensa. Agora, Pablo está consciente e já se alimenta pela via oral com alimentação pastosa. Apesar da melhora, segue mantido o alerta permanente para o surgimento de infecção, comum em pacientes atacados por tubarões.A previsão é que nesta quinta-feira (19) a equipe de cirurgia vascular reavalie a mão direita para ver se a cirurgia realizada no membro, comprometido pelas mordeduras, foi bem sucedida. Paralelamente à recuperação do paciente, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) trabalha para identificar a espécie que mordeu o banhista.