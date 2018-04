Banhista mordido por tubarão corre risco de ter mão amputada

Pablo Diego teve a perna esquerda amputada após o incidente, no domingo. Médicos devem decidir sobre amputação nesta sexta

O banhista potiguar mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no último domingo (15) corre risco de ter a mão direita amputada. De acordo com o Hospital da Restauração, a equipe de cirurgia vascular deve decidir nesta sexta-feira (20) se realiza o procedimento em Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos.



A constatação da possibilidade da amputação foi feita pela equipe médica do hospital após o paciente ter sido submetido a um exame de doppler, utilizado para verificar se o enxerto realizado na mão direita iria funcionar. O exame é uma das modalidades da ultrassonografia; é um método de produzir, em tempo real, imagens em movimento das estruturas e órgãos do corpo.



Pablo também já amputou a perna direita, em uma cirurgia com duração de quatro horas. Ainda segundo a unidade hospitalar, por meio de nota, o quadro clínico do paciente segue inalterado. Ele está consciente, falando e sem febre. Todos os sedativos já foram retirados.



Histórico



Segundo o Corpo de Bombeiros, no domingo (15) à tarde, Pablo estava com água na altura da cintura e provavelmente foi mordido primeiro na perna, e depois nos braços. Ele estava numa área sinalizada por placas quando foi mordido. Dois outros homens que estavam na água com ele ajudaram a retirá-lo do mar. No mesmo dia, após ser hospitalizado, os médicos amputaram a perna direita dele.