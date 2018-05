Bandidos explodem mesmo caixa eletrônico pela 2ª vez em oito dias

Caso ocorreu em uma agência localizada na esquina das ruas das Laranjeiras e General Glicério, em Laranjeiras, na zona sul

Os caixas eletrônicos de uma agência bancária na esquina das ruas das Laranjeiras e General Glicério, em Laranjeiras, zona sul do Rio, foram explodidos por bandidos pela segunda vez em apenas oito dias. Não há informações sobre a quantia de dinheiro roubada. O banco, que já havia sofrido um assalto na madrugada do dia 6 de maio, voltou a sofrer um ataque na madrugada desta segunda (14).



O caso teria acontecido por volta das 4h45, e o barulho da explosão teria sido ouvido a pelo menos um quarteirão, segundo testemunhas relataram ao portal G1. A DRF (Delegacia de Roubos e Furtos), que investiga os dois roubos, afirma que as investigações estão avançadas, mas que não fornece detalhes para não atrapalhar o trabalho dos agentes. Equipes do 2º BPM (Botafogo) fazem buscas na região.



O número de roubos a caixas eletrônicos alcançou recorde no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública), foram 20 ocorrências do crime registradas em janeiro, fevereiro e março de 2018, o maior número contabilizado desde que a série histórica começou, em 2003, superando os 19 registros em 2005. Em relação ao ano anterior, os índices aumentaram 43%.