Bandidos explodem agência bancária na Tijuca

Menos de 24h depois de uma explosão em uma agência bancária em Laranjeiras, o mesmo tipo de crime voltou a acontecer, desta vez na Tijuca, zona norte do Rio, na madrugada desta segunda (7). Um caixa eletrônico foi detonado e parte da agência ficou destruída.A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados, através do telefone 190, para ocorrência de furto em estabelecimento financeiro na rua Haddock Lobo. A equipe policial preservou o local e acionou a perícia.A PM nformou, ainda, que a ocorrência foi encaminhada à 18ª DP.Buscas estão sendo feitas na região para encontrar os responsáveis pela ação.