Banda Lira de Santo André celebra 100 anos

O integrante mais antigo da corporação João Madriano Filho está na banda desde 1953. Hoje, braço direito do maestro Claurício, ele foi levado ao grupo aos 11 anos pelo pai, João Madriano, que integrou a banda de 1920 a 1993, mas não o deixou ser músico. Atualmente, ele é o responsável pela parte administrativa da corporação.



Segundo João, a Banda Lira teve origem nas famílias italianas que chegaram à cidade. Hoje, a corporação tem sede no Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha). No local, os músicos fazem os ensaios e se apresentam sempre no último domingo de cada mês, às 15h.



A banda é subsidiada pela Secretaria Municipal de Cultura. Neste ano, a subvenção será de R$ 110 mil, com previsão de ser disponibilizada no mês de maio.



Para a celebração dos 100 anos do grupo, os representantes da banda apresentaram projeto para captar recursos no valor de R$ 149 mil junto ao ProaC-ICMS (Programa de Apoio à Cultura – ICMS), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

