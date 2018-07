Bancos de leite materno estão com estoque baixo em Pernambuco

Desta quarta (1º) ao dia 7 de agosto celebra-se a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Mas Pernambuco não tem muito o que comemorar, pois os estoques no Estados estão baixos, como no Hospital Barão de Lucena (HBL), na zona oeste do Recife. Atualmente, a unidade tem 40 litros, mas necessita de uma média de 60 litros por mês. A unidade utiliza cerca de 1,5 litro por dia para atender os bebês.





As mães interessadas podem entrar em contato com os bancos de leite ou de coleta para ir até a unidade fazer a retirada do alimento ou para solicitar que o hospital vá até a casa da doadora buscar o leite.



Capacitação

Para reforçar a importância do leite materno para o desenvolvimento e a proteção da criança até os dois primeiros anos de vida ou mais e exclusivo até os seis meses de vida, a Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, promove seminário voltado para profissionais da saúde, nesta quarta.

"Devemos lembrar que este consumo do leite humano vai variar de acordo com o tempo de internamento do bebê, prescrição médica, peso, faixa etária e outras variáveis. Por isso, a importância de termos em estoque", comenta a diretora do HBL, Ângela Santos.Já o Hospital Agamenon Magalhães (HAM), na zona norte da capital pernambucana, está, atualmente, com 45 litros; suficiente para atender os bebês na unidade. O Hospital Jesus Nazareno, em Caruaru, necessita de cerca de 30 litros/mês do alimento para atender seus bebês. Atualmente, o estoque está com 10 litros. Em Petrolina, o banco de leite funciona no Hospital Dom Malan e também está com estoque abaixo, com apenas 10 litros e uma necessidade de 60 litros por mês.