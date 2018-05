Bancada evangélica critica conteúdo de exposição e pede à Alepe nota de repúdio

O primeiro vice-presidente do Legislativo, Pastor Cleiton Collins (PP), afirmou que vai solicitar à Presidência da Casa uma nota oficial de repúdio, por considerar que a mostra, que está em sua 2ª edição, tem conteúdo ofensivo e ataca as religiões cristãs. "Entre as criações expostas, há caricaturas e distorções nitidamente ofensivas às religiões cristãs, com desrespeito a objetos de culto e a personagens reverenciados", definiu, descrevendo fotos de alguns trabalhos expostos, nos quais imagens da Bíblia, de Jesus e de santos católicos coexistem com as de órgãos sexuais. "Estão dizendo que é uma exposição cultural, mas não é isso que queremos ver na cultura brasileira", acrescentou.



A indicação etária da exposição, de 14 anos, também foi alvo da preocupação do parlamentar. "Precisamos ter limites e proteger nossos adolescentes. A liberdade de expressão deve ser respeitada ao máximo, mas ela não pode ser usada como escudo para se fazer o que bem entende, ferindo outros direitos básicos", sustentou, solicitando à Mesa Diretora que envie ofícios à UFPE, pedindo esclarecimentos, e ao Ministério Público, solicitando providências.



Segundo uma carta-convite à comunidade acadêmica da UFPE assinada pelaProfessora Luciana Borre Nunes, responsável pelo componente curricular, no qual se deu a elaboração da exposição e pela concepção e montagem, a edição da mostra "é uma exposição coletiva que integra uma série de ações que objetivam capacitar professoras/es e estudantes de licenciatura para os desafios da aproximação com a comunidade LGBTT".