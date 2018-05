Bala perdida atinge apartamento na Enseada de Botafogo

Uma bala atingida atinguiu um apartamento na Enseada de Botafogo, ns zona sul. As comunidades mais próximas da cobertura ficam a cerca de três quilômetros do local. O advogado e professor da UFRJ Carlos Augusto Thomaz mora no local e se mostrou surpreso com o ocorrido."Vi o furo no vidro na janela no domingo e fiquei intrigado e pensei que era uma bala, mas achei impossível. Ontem eu achei o projátil na sala. Ele entrou, bateu na parede, causou um dano e também no fio da TV a cabo. Jamais imaginei que uma bala pudesse atingir meu apartamento", disse ao site G1.A Enseada de Botafogo é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Outros disparos vêm ocorrendo próximos a imóveis da zona sul. Um bebê de seis meses foi atingido por uma bala perdida no Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, nesta segunda (15).