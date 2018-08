Baixa umidade faz Defesa Civil declarar estado de alerta para o DF

De acordo com o órgão, as atividades físicas e os trabalhos ao ar livre devem ser suspensos entre 10h e 16h.

A Defesa Civil declarou estado de alerta para todo o Distrito Federal, nesta quinta-feira (2), em razão da umidade do ar ter atingido 12% e 20% nos últimos três dias.A medida visa orientar a população para alguns cuidados especiais, especialmente com crianças e idosos.



De acordo com o órgão, as atividades físicas e os trabalhos ao ar livre devem ser suspensos entre 10h e 16h. "É importante aumentar a ingestão de líquidos e evitar banhos prolongados com água quente. Outra recomendação é evitar o uso de ar-condicionado, umidificar o ambiente", destacou a Defesa Civil



Entenda

- Estado de alerta: umidade entre 12% e 20%, durante três dias seguidos

- Estado de atenção: umidade entre 20% e 30%, durante cinco dias consecutivos

- Estado de emergência: umidade abaixo de 12% por dois dias consecutivos



Pelos padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é de 60%.