Bairro Campestre recebe obras contra enchentes

Serão construídos até setembro mais de 600 metros de novas galerias de águas

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) começou a construir neste mês mais 650 metros de galerias de águas pluviais no bairro Campestre.



As obras permitiram que a água da chuva seja captada e, assim, evitar a ocorrência de possíveis pontos de alagamentos. A intervenção deve beneficiar a avenida Prestes Maia, alameda Campestre e as ruas das Laranjeiras, Jequitinhonha, Álvaro Anes e Porto Carrero.



"Os serviços envolvem a instalação de tubulações, que vão captar as águas das vias e encaminhá-las até o córrego Beraldo", explicou a autarquia municipal.



A previsão é de que as obras fiquem prontas até setembro deste ano. O custo para a realização dos serviços é cerca de R$ 3,9 milhões.