Avião sai da pista e suspende voos no Aeroporto do Recife

No momento do acidente, o avião cargueiro tinha dois tripulantes, que não se feriram. Infraero informou que a pista ficou fechada entre 13h50 e 15h desta quinta-feira (5), mas que a situação já foi normalizada

Um avião agrícola Air Tractor, procedente de Assunção, no Paraguai, saiu da pista nesta quinta-feira (5), no Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da cidade. Por conta do ocorrido, a pista de pouso e decolagem ficou fechada entre 13h50 e 15h, segundo a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).



No momento do pouso, o avião cargueiro tinha dois tripulantes, que não se feriram. No momento da aterrissagem, o pneu do avião teria estourado, deixando a aeronave desequilibrada. O piloto realizou uma manobra de segurança e levou o avião para a parte de grama, que fica ao lado da pista de decolagem.



Por causa do ocorrido, cinco voos que chegariam ao Recife durante a tarde foram alterados para João Pessoa, na Paraíba; Salvador, na Bahia; e Maceió, em Alagoas. Durante o período que a pista ficou fechada, os passageiros que estavam na sala de embarque acabaram saindo pelo desembarque e remarcaram os voos. A Infraero registrou dez decolagens atrasadas, saindo do Recife.



Ainda de acordo com a Infraero, às 15h, 1.757 metros dos 3.007 metros que compõem o total de extensão da pista tinham sido liberados para o trânsito dos aviões, possibilitando que os pousos e as decolagens voltassem a ocorrer no aeroporto. Não há informações sobre os motivos que causaram o pouso irregular ou sobre a previsão de regularização dos voos atrasados.