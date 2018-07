Avianca suspende voos que ligam Recife ao Rio de Janeiro e Bogotá

Medida, baseada em critérios técnicos e fatores econômicos externos, entra em vigor na próxima segunda-feira (6)

Na próxima segunda-feira (6), os voos operados pela Avianca Brasil que ligam o Aeroporto Internacional do Recife, localizado na Zona Sul da cidade, ao Rio de Janeiro e a Bogotá, capital da Colômbia, serão suspensos. Além disto, haverá a suspensão de uma frequência para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, também a partir dessa data. A suspensão vale para o voo 6325, com saída da capital pernambucana às 14h50.



E nota, a empresa informou que "a decisão foi baseada em critérios técnicos e fatores econômicos externos, após estudos de viabilidade dessas rotas realizados por departamentos especializados da companhia". Segundo a Avianca Brasil, todos os passageiros impactados pelos cancelamentos desses voos receberam um aviso com antecedência e conseguiram fazer o reagendamento.



Com essas mudanças, a Avianca Brasil mantém, a partir da capital pernambucana, quatro voos diários para São Paulo, três para Salvador, um para Brasília e dois para Petrolina. "Essas frequências, assim como as novas operações em Vitória (ES) e Belém (PA), estão em linha com o plano de consolidação das operações domésticas da companhia, que tem como objetivo oferecer a máxima conectividade aos viajantes dos quatro cantos do país", disse a empresa.