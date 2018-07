Autuações pela Lei Seca crescem 68,9% na Copa deste ano

Um levantamento do Detran-DF mostrou que em junho deste ano, 1.701 condutores foram autuados por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica na capital.De acordo com o órgão, os dados representam um crescimento de 68,9% em relação as infrações registradas em junho de 2014, quando a Copa foi realizada no Brasil.De sexta-feira (29/6) até a noite de segunda-feira (2/7), foram autuados 109 motoristas alcoolizados, sendo que quatro acabaram conduzidos à delegacia. Durante as ações do fim de semana foram flagrados, ainda, 13 condutores inabilitados e sete com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.