Aulas no Distrito Federal serão retomadas nesta terça

O governo do Distrito Federal anunciou nesta segunda-feira (28) que as aulas da rede pública de ensino serão retomadas nesta terça-feira (29). O GDF tinha suspendido as aulas desde a última sexta-feira (25) devido à greve nacional dos caminhoneiros.O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) também anunciou que as Unidades Básicas de Saúde e os laboratórios também serão reabertos nesta terça-feira. No entanto, as cirurgias eletivas seguem suspensas. O chefe do Executivo também informou que as ambulâncias do SAMU seguem atendendo apenas emergências.Sobre o abastecimento de combustível, Rodrigo Rollemberg informou que desde o último sábado (26), 10 milhões de litros foram entregues aos postos da capital. No entanto, o governador não informou quantos estabelecimentos teriam sido beneficiados nem quantos litros seriam necessários para normalizar o serviço na capital.