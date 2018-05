Aulas da rede municipal e estadual do Recife acontecem normalmente nesta segunda

Em Paulista, na região metropolitana, as aulas também serão suspensas. As escolas e as creches da rede municipal estarão fechadas por conta da dificuldade de mobilidade dos gestores e professores. A Secretaria irá pactuar uma agenda de reposição das aulas, para garantir a carga horária definida pelo Ministério da Educação.

Apesar do desabastecimento de combustível no Estado, o governador Paulo Câmara (PSB) garantiu que as aulas na rede estadual de ensino estão mantidas nesta segunda-feira (28). Segundo informações do governo do Estado, a rede estadual de educação funcionou com 65% das suas escolas normalmente na última sexta-feira, 21% com funcionamento parcial e 14% não tiveram aula, mas estavam abertas para receber os alunos.A Prefeitura do Recife também anunciou que vai manter o funcionamento normal das unidades de ensino administradas pelo município.Já nas escolas da rede municipal de Olinda, as aulas estão suspensas na segunda (28). A decisão faz parte de um plano de contigência criado pelo comitê de gestão de crise da prefeitura, montado no sábado (26). A cidade decretou situação de emergência e reduziu serviços, como a coleta de lixo.