Audiência pública discute concessões para o Autódromo de Brasília

O projeto prevê redução da pista do Autódromo Internacional Nelson Piquet com o objetivo de tornar o uso do espaço mais dinâmico e para construir empreendimentos imobiliários. A administração pública visa à promoção de eventos artísticos, culturais e esportivos.



A proposta é uma PPP de 35 anos, com taxa de retorno para o investidor de aproximadamente 12%. O investimento do concessionário seria de R$ 98 milhões no empreendimento imobiliário e de R$ 74 milhões no autódromo.



Pelo lado do governo, a Terracap entraria com uma contrapartida de R$ 11 milhões ao menos. Em tributos, seria arrecadado cerca de R$ 1,6 bilhão.



Com informações Agência Brasília

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) promove, nesta esta quinta-feira (14), audiência pública para interessados no projeto de parceria público-privada (PPP) do Autódromo Internacional Nelson Piquet.O autódromo teve as obras paralisadas em 2014 por recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Há suspeita de superfaturamento.O encontro vai ocorrer na sede da empresa (SAM, Bloco F), atrás do Anexo do Palácio do Buriti, às 14h30 e tem como finalidade sanar dúvidas e receber sugestões de melhorias para o projeto. Na reunião, a Terracap vai divulgar um cronograma para as próximas etapas do processo.