Atrações de final de semana na cidade

Programe-se para os próximos dias

Fatos cotidianos com humor

Em cartaz na cidade, o show "O Melhor Trabalho do Mundo", com o humorista Renato Albani, conta com histórias da vida do humorista, além de pensamentos divertidos sobre coisas do cotidiano, abrangendo a infância, o colégio, a sua transferência de cidade e a decepção com a carreira. O show tem duração de uma hora.



Teatro Iguatemi

Sexta, dias 13, 20 e 27, às 23h59

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)





Família em cena

Helena Ranaldi, Leopoldo Pacheco, Luciano Gatti e LyvZiese estrelam a peça "Se existe Eu Ainda Não Encontrei", neste final de semana, na cidade.

Com direção de Daniel Alvim, o espetáculo retrata de forma bem humorada a falta de comunicação de uma família.



Teatro Iguatemi

Sábado, 14, às 21h30 e domingo, 15, às 19h

R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)





Nino encara novas aventuras na cidade

Comemorando 36 anos de carreira, Cassio Scapin traz de volta à vida um dos seus principais personagens, após 20 anos sem interpretá-lo. Um dos mais queridos do Castelo Rá Tim Bum, Nino agora embarca em uma sensacional aventura, com texto e direção de Mauricio Guilherme, e produção de Rodrigo Velloni.



Teatro Iguatemi

Sábado, dias 14, 21 e 22, às 15h

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)



Espetáculos infantis gratuitos

O shopping Unimart traz espetáculos gratuitos de teatro para a criançada, até 29 de abril. Confira a programação, com as datas e peças em cartaz, no site do shopping.



Unimart Shopping

De 14 a 29, às 14h

Gratuito



Jarmusch no Cine CPFL

A Mostra Cinema e Reflexão do Cine CPFL exibe o mais recente filme do premiado diretor Jim Jarmusch. "Paterson", estrelado por Adam Driver, é a 18ª produção do diretor e aborda o cotidiano de um motorista de ônibus e a esposa dele.



Instituto CPFL

Hoje, 12, às 19h

Gratuito (distribuição de

ingressos a partir das 18h)