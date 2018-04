Ato em Copacabana lembra mortes de crianças em tiroteios

Uma manifestação na praia de Copacabana neste sábado (31) fez uma homenagem a 47 crianças de até 14 anos que foram mortas em tiroteios no Estado do Rio de Janeiro desde 2007. O ato foi realizado pela ONG (Organização Não-Governamental) Rio de Paz.

O ato também lembrou um ano da morte de Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, atingida por uma bala perdida dentro de sua escola, em Acari.





O ato da ONG Rio de Paz envolveu a colocação de varais com placas que traziam o nome de cada uma das 47 vítimas. Colegas de escola de Maria Eduarda fizeram um minuto de silêncio em homenagem às crianças.





Segundo o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa, muitas dessas mortes ocorreram em confrontos envolvendo a polícia. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança informou que publicou, em agosto do ano passado no Diário Oficial do Estado, uma instrução que estabelece diretrizes para ações em localidades onde se presume que possa ocorrer elevado risco de confronto armado com criminosos.

A menina estava no ginásio da Escola Municipal Daniel Piza, quando foi atingida por tiros disparados por um policial militar, que participava de uma operação na comunidade. Os policiais Fábio de Barros Dias e David Gomes Centeno foram denunciados por homicídio, segundo a Agência Brasil.