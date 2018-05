Ato ecumênico em memória de Matheusa acontecerá na Uerj

Missa está marcada para quarta (9), às 18h; família e amigos pedem que todos compareçam com roupas coloridas

Uma missa em memória da estudante Matheus Passareli, conhecida como Matheusa, morta no último dia 29, no morro do Dezoite, zona norte do Rio, será realizada na capela ecumênica da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), nesta quarta (9), às 18h. Amigos e familiares de Matheusa criaram um evento em uma rede social, onde convocam todos a comparecerem usando roupas coloridas. "Não é luto, é luta", diz a publicação.



A Uerj emitiu uma nota oficial lamentando a morte da jovem. O texto diz que "esta é mais uma manifestação da realidade de violência e desigualdade que se alimenta das distorções socioeconômicas do país e que, em nosso estado, atinge proporções cada vez mais alarmantes".



No dia 2 de maio, quando o paradeiro de Matheusa ainda era desconhecido, uma página administrada por familiares e amigos da estudante fez uma publicação cobrando uma nota de apoio pública da Uerj sobre o caso. "Essa nota é importantíssima para que haja um reforço institucional no que diz respeito a uma cobrança pública. Uerj, cadê sua voz?", cobrava a nota.