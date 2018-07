Atividades marcam Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha no Recife

As ações começam na terça, com Feira da Ancestralidade e Resistência, que traz debates, oficinas e apresentações de artistas negras

Para celebrar o dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, será promovida na cidade do Recife uma série de atividades voltadas para o empoderamento da mulher negra, a partir desta terça-feira (24). São feiras de serviços, fóruns de debates, rodas de diálogos, oficinas e apresentações artísticas promovidas até sábado (28).

O evento de abertura é encabeçado pela Secretaria da Mulher. O Pátio de São Pedro foi o local escolhido para a Feira da Ancestralidade e Resistência que será realizada nesta terça (24), das 8h30 às 23h. Na programação, constam oficinas de gastronomia afro e poesia, rodas de diálogo sobre arte e novas plataformas de difusão do feminismo negro, além das apresentações artísticas. Para as mães que precisarem levar seus filhos, haverá uma atividade voltada para o público infantil, com contação de histórias do continente africano. No Pátio, também será realizada uma feira de serviços com representantes das secretarias municipais, barraquinhas de gastronomia e moda afro. Toda a ação é gratuita a aberta ao público.

Já na quarta (25), as atividades começam com o Centro de Referência Clarice Lispector que fará um encontro com as usuárias sobre empoderamento da mulher negra, das 9h às 15h. O debate sobre violência obstetrícia e parto humanizado será levado, neste dia, para a Ocupação Marielle Franco, no centro do Recife, das 14h às 17h, pelas Secretarias de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife e da Saúde.

Uma feira de serviços no terreiro Ilê Iomonnjá Ogunté, em Água Fria, fecha a programação da mulher negra. O evento será aberto ao público, das 8h às 13h, encabeçado pela Gerência de Igualdade Racial da Prefeitura.