Atividades lembram Dia Nacional de Combate à Hipertensão

A manhã desta quinta-feira (26) começará movimentada no Centro Médico Senador Ermírio de Moraes (CMEM), em Casa Forte, zona norte do Recife. Para celebrar de forma saudável o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, a unidade preparou uma ação de promoção e prevenção à saúde.





Além disso, enquanto os pacientes esperarem pela consulta, profissionais darão orientações sobre o uso adequado da medicação (dose correta, descontinuidade do tratamento, alimentação e atividade física).



O CMEM é a unidade de referência da Prefeitura do Recife para o tratamento da hipertensão e diabetes, e também em oftalmologia. Para chegar lá, os pacientes são encaminhados pela rede básica (unidades de saúde da família e unidades básicas).



A unidade possui equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto na abordagem do paciente hipertenso, fornecendo medicação gratuita, além da realização de exames. Ainda funciona no local uma equipe do Programa Academia da Cidade, intitulada Projeto Bom Dia, em que todos os usuários têm hipertensão e/ou diabetes.



Dia Nacional de Combate à Hipertensão

A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, um mal que atinge em média 30% da população brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade.



Também está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. Ela é responsável por 40% dos infartos, 80% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. No mundo, cerca de sete milhões de pessoas morrem a cada ano, e 1,5 bilhão adoecem por causa da pressão alta.

Logo cedo, a partir das 6h30, haverá atividade lúdica sobre a doença, dentro do projeto Bom Dia, com professores do Programa Academia da Cidade. Em seguida, será realizado um aulão de dança. Entre 7h e 10h, serão oferecidos serviços aos pacientes.No local, haverá oficina de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional e distribuição de folhetos informativos. Os profissionais darão enfoque na alimentação saudável, e vão ensinar como preparar sal de ervas, substituto ao sal de cozinha tradicional.