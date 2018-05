Átila Jacomussi recebe mais 30 dias de licença nesta quinta

Prefeito, que está preso, já tinha obtido 15 dias de afastamento, agora período foi prorrogado

O prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), recebe a partir desta quinta-feira (24) mais 30 dias de licença. O prazo foi concedido pelos vereadores da cidade em sessão na terça-feira (22). Ele está preso na sede da Polícia Federal, em São Paulo, desde o dia 9 de maio.



Jacomussi já tinha recebido aval do Legislativo para não cumprir suas atribuições no Executivo por 15 dias, no último dia 15. Desde então, a vice-prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB) comanda o Executivo do município.



Átila Jacomussi foi preso durante a operação Prato Feito e é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Na sua casa foram apreendidos R$ 87 mil não declarados. No mesmo dia, também foi preso o secretário de Governo e de Transportes de Mauá, João Gaspar (PCdoB). Na casa dele, a Polícia Federal encontrou R$ 588 mil, além de 2.985 euros em espécie.



O pedido de afastamento é necessário para garantir que o mandato de Jacomussi não seja cassado. Isso porque o artigo 56 da Lei Orgânica de Mauá prevê que "o prefeito e o vice-prefeito não poderão ausentar-se do município ou afastar-se do cargo sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo".



Com o aumento do prazo, a defesa do prefeito tenta obter um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal), que está na espera para ser avaliado pelo ministro Gilmar Mendes.