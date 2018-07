Atendimentos de intoxicação por medicamentos sobem 18,9%

De janeiro a junho deste ano, houve 608 atendimentos deste tipo no Centro de Assistência Toxicológica do Estado, contra 511 no mesmo período de 2017

As intoxicações representam um importante quantitativo de atendimentos no Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox-PE). No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 18,9% nos casos de intoxicação medicamentosa, em comparação com o mesmo período de 2017.



De janeiro a junho deste ano, houve 608 atendimentos deste tipo, sendo 156 delas crianças entre 1 e 4 anos. No primeiro semestre do ano passado, foram 511 atendimentos, sendo 145 crianças entre 1 e 4 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).



"Os pais ou responsáveis precisam ficar atentos ao armazenamento dos fármacos, que muitas vezes são coloridos e podem ser confundidos por alguma guloseima. É importante que os medicamentos fiquem guardados em locais altos ou em recipientes trancados", diz a coordenadora do Ceatox-PE, Lucineide Porto.



No primeiro semestre, 171 casos tiveram relação com um agrotóxico agrícola popularmente conhecido como chumbinho, que é utilizado ilegalmente como raticida. O número representa uma redução de 15% em relação a 2017 (203 casos). Contudo, os óbitos do período permaneceram inalterados: 21 em cada ano.



O produto é vendido criminosamente e clandestinamente como eficiente para matar ratos, o que não é verdade. "O chumbinho não é eficaz contra as colônias de rato. Esse produto ainda é perigoso para os seres humanos, pois sua ingestão pode causar o óbito em poucas horas", avisa.



O chumbinho causa problemas no sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, digestivo. Depois da ingestão, a pessoa, pode apresentar diminuição dos batimentos cardíacos, dor abdominal, distúrbios neurológicos, e dificuldade de respirar. O produto ainda pode contaminar uma pessoa no simples contato com a pele ou respiração. Em caso de ingestão, dependendo da quantidade, pode levar à morte.