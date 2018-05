Ataque de tubarão em Piedade foi provocado por animal da espécie tigre

Conclusão, divulgada nesta quarta (9), provem das perícias e do parecer técnico do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit)

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (CEMIT) confirmou oficialmente o 64º incidente com tubarão, em Pernambuco, como tendo sido possivelmente provocado por um único espécime de tubarão tigre (Galeocerdo cuvier). O incidente, que teve como vítima Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, ocorreu no último dia 15 de abril, na praia de Piedade, próximo à Igreja de Nossa Senhora de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.



A conclusão foi resultado de reunião do Cemit, coordenada pelo presidente do órgão, Coronel BM Leodilson Bastos, que contou com a participação de representantes do Instituto de Medicina Legal (IML), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros. Durante o encontro, foram consolidados todos os dados relativos ao incidente, assim como analisados os documentos periciais e pareceres técnicos sobre o ocorrido.



Esse foi o primeiro incidente no continente após três anos, o maior período sem ocorrências desde que foi dado início ao monitoramento, em 1992. "É fruto de um importante trabalho desenvolvido pelos diversos órgãos que compõem o Cemit. Hoje, temos estudado não só o animal, mas também o comportamento humano, já que o tubarão encontra-se no ambiente dele. Além disso, as ações têm sido incrementadas, principalmente, no sentido de reforçar a fiscalização, o que vem sendo desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros", disse Bastos.



Incidentes

O primeiro incidente com tubarão em Pernambuco foi registrado em junho de 1992, também na altura da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Desde então, o Estado contabiliza mais 63 ocorrências do tipo, totalizando 64 casos. No continente, o último incidente havia sido registrado em março de 2015, na praia Del Chifre, em Olinda.



Boa Viagem é a praia que concentra o maior número de incidentes entre os 64 registrados em Pernambuco, totalizando 24 casos. No entanto, quando se leva em conta a localidade, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade é a área que concentra o maior número de ocorrências, somando 11 (já incluído o incidente do mês passado).