Artistas denunciam atrasos nos pagamentos dos cachês do Carnaval

Coletivo formado por artistas locais divulgou manifesto informando que governo do Estado ainda não pagou pelos shows realizados em fevereiro

O Coletivo Pernambuco, organização da qual fazem parte artistas e grupos musicais locais, divulgou um manifesto denunciando que o governo do Estado ainda não pagou os cachês relativos aos shows realizados no Carnaval 2018. Eles alegam que, apesar dos esforços da classe em receber algum posicionamento, o Estado não deu qualquer explicação sobre a falta de pagamento.



"A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), órgãos responsáveis pelo fomento dos carnavais nos municípios pernambucanos, não se pronunciam e nem explicam o motivo desse imenso e danoso atraso. Até o momento nada foi pago e nenhum esclarecimento nos foi dado. Tal atitude apenas demonstra o que pensam os gestores estaduais a respeito dos trabalhadores da cultura de Pernambuco", afirmam os artistas em carta.



No manifesto, o Coletivo Pernambuco destaca que para cada show realizado durante o Carnaval os artistas precisaram investir recursos em ensaios, figurino, equipe técnica, transporte e ao passarem meses sem receber seus cachês, os músicos perdem seu poder de investimento. "Isso prejudica, mais uma vez, a carreira dos cantores da nossa região", diz trecho da carta.



O Coletivo Pernambuco é formado, até o momento, por 16 artistas e grupos musicais e foi criado como maneira de reivindicar o pagamento em dia das contratações de artistas para eventos culturais no estado, além de chamar atenção da população para a situação. Entre os nomes que compõem o coletivo estão Nena Queiroga, Ed Carlos, Almir Rouche, Nonô Germano, Marrom Brasileiro, Grupo De Pau e Corda, Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Spok e Quinteto Violado.



Em nota, o governo de Pernambuco, por meio da Empetur, informa que os pagamentos dos cachês dos artistas pernambucanos que participaram do Carnaval 2018 seguem o processo normal de prestação de contas, com vistas ao posterior pagamento dos artistas, conforme o fluxo de caixa.