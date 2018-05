Artesã recupera paradas de ônibus no Cruzeiro

Viviane Ferreira já pintou cerca de 20 pontos na região, seu objetivo agora é revitalizar escolas e também hospitais

Com um projeto que recupera paradas de ônibus pelo Cruzeiro desde 2015, a artesã Viviane Ferreira Dourado, 43 anos, conhecida como Vivi Dourado, quer ampliar os trabalhos e levar a ideia para as escolas da capital. Recentemente suas revitalizações têm sofrido com pichações e rabiscos, quem em sua maioria, estão sendo feitas por estudantes que usam os pontos de ônibus próximo ao Centro de Ensino Fundamental 1 da região.



"Eu falo que a população até tem ajudado em manter as paradas revitalizadas. Os casos de vandalismo têm ocorrido geralmente nos pontos próximos à escola onde os alunos ficam ali esperando seus ônibus após os horários de aula", conta Vivi. Em três anos, a artesã afirma que já fez a recuperação de mais de 20 paradas pelo Cruzeiro, tudo de graça.



Para conscientizar, ela afirma que quer desenvolver um programa que leve o projeto de revitalização para dentro das escolas. "A educação deve vir das escolas para a rua. Então, quero que os estudantes possam participar e ajudar a manter nossa cidade mais colorida. Tenho certeza que com a participação deles esses atos de vandalismos não irão mais acontecer", explica.



A artesã conta que, assim como fez com as paradas do Cruzeiro, nas demais regiões administrativas os alunos poderão contar as histórias de onde moram. "Eu tenho uma ligação muito forte com o Cruzeiro, então quis pintar nas paradas as histórias dos Cariocas, do samba e do Rio de Janeiro, que são a história da minha região. Com o projeto das escolas, os estudantes poderão esboçar as peculiaridades de onde moram e assim ajudar a manter nossa cidade mais colorida", conta.



Viviane afirma que já está desenvolvendo os detalhes do programa e entrará em contato com as escolas. Para dar continuidade, a artesã pede a ajuda de empresários e da comunidade para a arrecadação de materiais. Interessados em colaborar com o projeto podem entrar em contato no número (61) 3253-8183.